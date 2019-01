Ainda sem poder contar com LeBron James, o Los Angeles Lakers não foi páreo para o Oklahoma City Thunder na noite desta quarta-feira, na Califórnia, na rodada da NBA. O time da casa foi superado por 107 a 100, graças às boas atuações de Russell Westbrook e Paul George, que chegou a ser vaiado pela torcida local.



George, que recusou proposta para defender o Lakers recentemente, foi o grande destaque da partida. Cestinha do jogo, ele anotou 37 pontos. E ainda contribuiu com quatro rebotes e duas assistências. Westbrook, por sua vez, anotou um "triple-double" de 14 pontos, 16 rebotes e dez assistências.



Pelo Lakers, Kentavious Caldwell-Pope foi o principal jogador ao marcar 25 pontos, sendo 18 deles somente no primeiro tempo. Apesar da boa atuação individual, ele não conseguiu compensar as ausências de LeBron e Rajon Rondo, ambos machucados. O astro ainda se recupera de uma contusão na virilha e não tem prazo certo para retornar.



O resultado deixou o Thunder mais próximo dos líderes da Conferência Oeste. A equipe soma agora 24 vitórias e 13 derrotas e ocupa a terceira colocação da tabela. Está atrás apenas do Denver Nuggets (24/11) e do Golden State Warriors (25/13).



Em Boston, Gordon Hayward saiu do banco de reservas para garantir a vitória do Celtics sobre o Minnesota Timberwolves por 115 a 102. Com 35 pontos, ele obteve a sua melhor marca numa partida na NBA. Kyrie Irving segue fora da equipe. Pelo Timberwolves, Andrew Wiggins anotou 31 pontos e Karl-Anthony Towns registrou um "double-double" de 28 pontos e 12 rebotes.



O Celtics ocupa a quinta colocação da Conferência Leste, com 22 triunfos e 15 derrotas - a liderança pertence ao Milwaukee Bucks (26/10). Já o Timberwolves é o antepenúltimo colocado do lado Oeste, com 17 triunfos e 21 derrotas.



Em outro bom jogo da rodada, o Orlando Magic bateu o Chicago Bulls por 112 a 84, fora de casa. Nikola Vucevic anotou um "double-double" de 22 pontos e 12 rebotes para os visitantes, enquanto Aaron Gordon contribuiu com 18 pontos e nove rebotes.



Pelo Bulls, Zach LaVine foi o destaque, com 16 pontos. Lauri Markkanen e Kris Dunn registraram 14 pontos cada. O brasileiro Cristiano Felício anotou quatro pontos nos sete minutos em que esteve em quadra.



A equipe de Chicago segue em dificuldades, com apenas dez vitórias e 28 derrotas, na parte inferior da tabela do Leste. O Orlando Magic está em situação pouco melhor, na 10ª posição, com 17 triunfos e 20 derrotas.





Confira os resultados da noite desta quarta-feira:



Charlotte Hornets 84 x 122 Dallas Mavericks

Cleveland Cavaliers 92 x 117 Miami Heat

Washington Wizards 114 x 98 Atlanta Hawks

Brooklyn Nets 126 x 121 New Orleans Pelicans

Boston Celtics 115 x 102 Minnesota Timberwolves

Chicago Bulls 84 x 112 Orlando Magic

Memphis Grizzlies 94 x 101 Detroit Pistons

Phoenix Suns 127 x 132 Philadelphia 76ers

Los Angeles Lakers 100 x 107 Oklahoma City Thunder



Acompanhe os jogos desta quinta:



San Antonio Spurs x Toronto Raptors

Sacramento Kings x Denver Nuggets

Golden State Warriors x Houston Rockets