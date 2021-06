Sem poder contar com Joseph, que já havia disputado a Copa do Brasil deste ano pelo América, Felipe Conceição voltou a escalar Weverton entre os titulares do Cruzeiro, no duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (3), diante da Juazeirense.

Apesar do placar magro, a vitória foi alcançada pela Raposa, por 1 a 0, com gol de Bruno José. E, ao fim do duelo, em entrevista à TV Cruzeiro, Weverton ressaltou que os celestes vão melhorar ainda mais na temporada.

Ao ser indagado sobre “virar a chave”, já que no domingo (6) o desafio será ante o CRB, no Mineirão, pela segunda rodada da Série B, o jovem atleta disse que “não muda nada”.

“Todos são jogos importantes. Para a gente é tudo a mesma coisa, seja de eliminatória ou por pontos corridos. Vamos seguir em frente e buscar vitórias em todos os jogos”, comentou.