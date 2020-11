É clichê, mas é fato: William Pottker foi do céu ao inferno na partida desta segunda-feira (9), contra o Guarani, no Mineirão, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Se aos 44 minutos do primeiro tempo, o avante comemorava seu primeiro gol pelos celestes, empatando o duelo em 2 a 2 naquele momento, a segunda etapa reservaria a ele um capítulo melancólico.

Num espaço de tempo de três minutos, o atacante recebeu dois cartões e, consequentemente, foi expulso. O primeiro amarelo veio aos 8 minutos, e o segundo, aos 11. O Guarani vencia por 3 a 2 quando Pottker foi expulso (o placar final foi 3 a 3). Só que aí vai uma observação: no lance do vermelho, o jogador da Raposa não acerta o rosto de Bidu.

Com isso, ele fica fora do confronto do próximo dia 20, às 21h30, com o Figueirense, também no Gigante da Pampulha, pela 22ª rodada.

A Raposa segue em 15° lugar, com 24 pontos.