Querido pela torcida do Cruzeiro, o atacante do Palmeiras, Willian, se solidarizou com os antigos colegas da Toca da Raposa. O homem do bigode comentou sobre a crise que o clube vive, e pediu ponderação da torcida nos protestos.

"O torcedor tem direito de fazer sua crítica. A gente respeita todos os protestos, desde que não tenha violência e falta de respeito com os jogadores, pois todos são profissionais, a maioria é pai de família, estão aqui defendendo o clube e honrando da melhor forma. Nem sempre vamos vencer, as derrotas irão acontecer. Mas tenho certeza de que todos estão fazendo a sua parte", comentou o atacante.

O Cruzeiro enfrenta o Palmeiras neste sábado (14) às 19h, na Arena Palmeiras, pela 19º rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Verdão é o terceiro colocado na tabela e está a apenas três pontos do líder, Flamengo. Já o time de Rogério Ceni está na décima sexta colocação com 18 pontos, três a mais que o Fluminense, que abre a zona de rebaixamento. O atacante sabe que o antigo clube precisa pontuar.

"Sabemos que o Cruzeiro tem um grande elenco e que irá trazer dificuldade para a gente. Mas nós também estamos bem preparados para fazer um grande jogo", concluiu.