O cenário da queda do Internacional para a Série B do Campeonato Brasileiro foi muito parecido com o do Cruzeiro. Uma diretoria que virou caso de Polícia e denunciada pelo Ministério Público à Justiça. E na volta do Colorado à elite, um dos destaques da equipe foi o atacante Willian Potker, que o clube contratou à Ponte Preta, no início de 2017, por 2 milhões de euros, na época, cerca de R$ 6,5 milhões, mas os valores de hoje, pouco mais do que o dobro disso. O jogador agora vira a esperança de uma arrancada cruzeirense, embora tenha apenas o returno para disputar.

Trocado pelo meia Maurício, no último final de semana, o atacante Willian Potker já iniciou os treinamentos na Toca da Raposa II na manhã desta terça-feira

Potker foi o artilheiro do Internacional na Série B de 2017, com 10 gols em 32 partidas, média de 0,31. Antes, ele tinha sido o goleador da Série A, defendendo a Ponte Preta. Em 2016, com 14 gols em 31 jogos, média de 0,45, dividiu o posto com Fred, do Atlético, e Diego Souza, do Sport.

Agora, o jogador de 26 anos inicia nesta terça-feira (3) sua caminhada na Toca da Raposa II, onde já treinou, carregando a mesma expectativa que os colorados depositaram nele por parte dos cruzeirenses, embora o cenário seja bem diferente.

Willian Potker chegou ao Beira-Rio como uma das revelações do Brasileirão de 2016, com o Internacional brigando com outros clubes pela sua contratação. Agora, a vinda para o Cruzeiro é numa troca que envolveu o garoto Maurício, de 19 anos, titular da Seleção Brasileira sub-20, num negócio que grande parte da China Azul não considerou bom.

Desafio

A única maneira de Potker conquistar os cruzeirenses é com boas atuações e gols. E colocar a bola na rede tem sido um problema para o atacante em 2020. Ele marcou apenas uma vez em 16 partidas, média de 0,06.

Além disso, desde o ano passado tem sofrido demais com lesões. Em 2018, fez 39 jogos pelo Colorado, marcando dez gols. No ano passado, esses números caíram pela metade, no que se refere às bolas na rede, pois foram cinco, e as partidas disputadas foram 21.

O Cruzeiro tem 19 jogos pela frente nesta Série B. E eles são fundamentais para Willian Potker, pois se ele conseguir recolocar a carreira nos trilhos, estará justificando toda a confiança depositada nele por Luiz Felipe Scolari, que mais do que pedir, bancou a sua contratação, mesmo com toda a manifestação negativa de boa partida da torcida em relação ao negócio feito pela Raposa com o Colorado.