O técnico Luiz Felipe Scolari pode ganhar um reforço considerável num momento em que o Cruzeiro precisa vencer para seguir sonhando com o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O atacante Willian Potker, fora das últimas três partidas por causa de uma lesão muscular, deve estar liberado para o jogo da próxima terça-feira, quando a Raposa recebe o CSA, às 21h30, no Independência, pela 29ª rodada da Série B.

Willian Potker se machucou no clássico contra o América, no último dia 2, no Independência. Antes, foi personagem do lance mais polêmico do jogo, um pênalti inexistente de Messias sobre ele que foi marcado pela arbitragem

O jogador treinou neste sábado (2), na Toca da Raposa II, e deve participar da atividade com o restante do grupo neste domingo (13). Se nada de anormal acontecer, Potker pode ser opção para o duelo contra os alagoanos.

Titular absoluto do time de Felipão, com a sua saída, após a contusão sofrida no clássico do último dia 2, quando o Cruzeiro fez 2 a 1 no América, no Independência, ele ficou de fora da goleada de 4 a 1 sobre o Brasil-RS, no Mineirão, quando ficou no banco de reservas para receber o terceiro cartão amarelo.

Ele cumpriu suspensão no empate por 1 a 1 com o CRB, na última terça-feira (8), no Rei Pelé, em Maceió, e voltou a desfalcar o time no 1 a 0 sobre o Vitória, na última sexta-feira (11), no Barradão, em Salvador.

Agora, Willian Potker volta zerado nos cartões amarelos e Felipão e sua comissão técnica esperam que também da lesão muscular.