Durou apenas seis semanas a liderança de Ashleigh Barty, campeã em Roland Garros, no ranking da WTA. Nesta segunda-feira, (12) a entidade que comanda o tênis feminino divulgou a atualização da lista e nela a japonesa Naomi Osaka, que havia perdido a ponta para a australiana no último dia 24 de junho, está de volta à primeira colocação. Com 6.417 pontos, a oriental, que neste ano conquistou o título do Aberto da Austrália, tem agora 161 a mais que a rival.



Mas a disputa pela liderança do ranking terá um novo capítulo nesta semana com a disputa do Torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos. Novamente a briga ficará entre Osaka, Barty e a checa Karolina Pliskova, que estão separadas por menos de 300 pontos. A australiana é das três a única que defende alguma pontuação, já que parou na terceira rodada da competição em quadras rápidas na temporada passada.



Vice-campeã em 2018, a romena Simona Halep é a atual quarta colocada, mas terá de defender 585 pontos em Cincinnati nesta semana e, assim, não tem chance alguma de brigar pelas três primeiras colocações. Mesmo sem poder jogar a final em Toronto, no Canadá, no domingo, por problemas nas costas, a norte-americana Serena Williams se deu bem na atualização desta semana - subiu do 10.º para o oitavo lugar. A campeã Bianca Andreescu, canadense de 19 anos, galgou 13 posições e agora é a número 14 do mundo.



Mesmo sem jogar por estar preventivamente suspensa por suspeita de doping, a brasileira Beatriz Haddad Maia conseguiu subir no ranking. A tenista paulista ganhou duas colocações e agora ocupa o 95.º lugar, dentro do Top 100.



MASCULINO - Com o título conquistado no Masters 1000 do Canadá, em Montreal, o espanhol Rafael Nadal repetiu o desempenho de 2018 e conseguiu se manter na segunda colocação do ranking da ATP. Ele estava ameaçado pelo suíço Roger Federer, terceiro colocado que não entrou em quadra nesta semana, e precisava alcançar pelo menos a final para não ser ultrapassado por seu maior rival.



Na liderança, o sérvio Novak Djokovic continua absoluto e manteve os 4.380 pontos que leva de vantagem para Nadal. Outro que continuou na mesma colocação foi o austríaco Dominic Thiem, seguindo como número 4 do mundo. Logo abaixo, o japonês Kei Nishikori retornou ao Top 5 contando com a queda do grego Stefanos Tsitsipas, que caiu do quinto para o sétimo lugar.



Vice-campeão em Montreal, o russo Daniil Medvedev obteve nesta segunda-feira a sua melhor colocação no ranking na carreira profissional. Com os 600 pontos obtidos, subiu da nona para a oitava posição, superando o compatriota Karen Khachanov, que foi o seu adversário nas semifinais do torneio canadense.



Mesmo sem jogar na última semana, o brasileiro Thiago Monteiro conseguiu uma boa subida no ranking desta segunda-feira e por pouco não voltou ao Top 100. O número 1 do País ganhou quatro colocações e parou no 102.º posto, ficando apenas 10 pontos do atual 100.º colocado, o sul-africano Lloyd Harris.



Confira o ranking da ATP:



1.º - Novak Djokovic (SER) - 12.325 pontos

2.º - Rafael Nadal (ESP) - 7.945

3.º - Roger Federer (SUI) - 7.460

4.º - Dominic Thiem (AUT) - 4.925

5.º - Kei Nishikori (JAP) - 4.040

6.º - Alexander Zverev (ALE) - 4.005

7.º - Stefanos Tsitsipas (GRE) - 3.455

8.º - Daniil Medvedev (RUS) - 3.230

9.º - Karen Khachanov (RUS) - 2.890

10.º - Fabio Fognini (ITA) - 2.555

11.º - Roberto Bautista Agut (ESP) - 2.395

12.º - Juan Martín Del Potro (ARG) - 2.230

13.º - Borna Coric (CRO) - 2.195

14.º - Kevin Anderson (AFS) - 2.140

15.º - Gael Monfils (FRA) - 2.130

16.º - John Isner (EUA) - 2.040

17.º - Nikoloz Basilashvili (GEO) - 2.020

18.º - Marin Cilic (CRO) - 1.940

19.º - David Goffin (BEL) - 1.815

20.º - Milos Raonic (CAN) - 1.810

102.º - Thiago Monteiro (BRA) - 532

204.º - Rogério Dutra Silva (BRA) - 241

210.º - João Menezes (BRA) - 233

263.º - Thomaz Bellucci (BRA) - 165



Confira o ranking da WTA:



1.ª - Naomi Osaka (JAP) - 6.417 pontos

2.ª - Ashleigh Barty (AUS) - 6.256

3.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 6.185

4.ª - Simona Halep (ROM) - 5.223

5.ª - Kiki Bertens (HOL) - 5.120

6.ª - Petra Kvitova (RCH) - 4.780

7.ª - Elina Svitolina (UCR) - 4.577

8.ª - Serena Williams (EUA) - 3.995

9.ª - Aryna Sabalenka (BIE) - 3.565

10.ª - Sloane Stephens (EUA) - 3.189

11.ª - Anastasija Sevastova (LET) - 3.167

12.ª - Belinda Bencic (SUI) - 3.008

13.ª - Angelique Kerber (ALE) - 2.875

14.ª - Bianca Andreescu (CAN) - 2.837

15.ª - Johanna Konta (GBR) - 2.695

16.ª - Marketa Vondrousova (RCH) - 2.652

17.ª - Qiang Wang (CHN) - 2.647

18.ª - Madison Keys (EUA) - 2.557

19.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 2.537

20.ª - Anett Kontaveit (EST) - 2.380

95.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 641

239.ª - Gabriela Cé (BRA) - 244

357.ª - Paula Gonçalves (BRA) - 127

365.ª - Carolina Meligeni Alves (BRA) - 122





