O interesse do Vasco é público, pois o próprio clube carioca já revelou o desejo de contar com o retorno do jogador, mas a outra equipe interessada no zagueiro Dedé, do Cruzeiro, não é brasileira. É o Wuhan Zall, da primeria divisão chinesa.

Na última quinta-feira (2), antes da missa pelos 99 anos do Cruzeiro, na Paróquia de São Sebastião, no Barro Preto, o presidente do Núcleo Dirigente Transitório, Saulo Fróes, revelou que duas equipes manifestaram interesse na contratação de Dedé.

A negociação está apenas no início e um entrave é a grande dívida que o Cruzeiro tem com o jogador, mas de toda forma está sendo estudada uma composição. A ideia é até mesmo tentar transferir parte do que os chineses pagariam pelo zagueiro para ele, desta forma abatendo no montante devido pelo clube.

Pelas novas regras do futebol chinês, impostas pelo governo, Dedé poderia receber, no máximo 3 milhões de euros por ano. Mas este valor é livre de impostos, o que daria líquido cerca de R$ 1,1 milhão por mês, valor bem superior ao que ele recebe neste momento na Toca da Raposa II.

Apesar de ter terminado o ano sem jogar, por causa de uma cirurgia corretiva no joelho, Dedé fez a sua recuperação na parte final da temporada 2019 e já está em condições normais para atuar.

Um ex-cruzeirense já defendeu o Wuhan Zall. É o centroavante Marcelo Moreno, que ajudou a equipe a subir da Segunda Divisão em 2018.

Com a volta dos jogadores das férias, nesta segunda-feira (6), é que o futuro dos jogadores cruzeirenses será definido. E o de Dedé pode ser a China, embora a negociação esteja ainda na base da sondagem por parte dos chineses.