Enquanto o Flamengo, atual campeão brasileiro e um dos correntes do Atlético pelo título da atual edição, tem o atacante Pedro como artilheiro da equipe na competição mais importante do país, um garoto, de mesmo nome, começa a mostrar serviço no time Sub-20 do alvinegro de Minas Gerais; justamente, na posição em que Sampaoli e a diretoria quebram a cabeça para encontrar um "homem-gol".

Contratado há pouco mais de um mês junto ao Internacional (outro concorrente do Galo na Série A), onde foi campeão do Campeonato Brasileiro de Aspirantes em 2019, Pedro Ramos chegou e já tem dado provas de sua qualidade dentro das quatro linhas. No duelo que garantiu a vaga do Galinho às quartas de final da Copa do Brasil da categoria, ele marcou um dos gols na vitória por 3 a 1 sobre o Bragantino-PA. Até o momento, são cinco jogos disputados e dois gols marcados, além de uma assistência.

"Fico muito feliz por ter conseguido ajudar a equipe já com dois gols, centroavante vive disso, não tem jeito. Mas o mais importante foi conquistarmos a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Temos o objetivo de ser campeões e espero conseguir ajudar com mais gols o Galo a alcançar essa e outras metas", comentou o jovem atacante de 20 anos.

"Desde que cheguei à Cidade do Galo fui muito bem recebido pelos companheiros e por todo o pessoal do clube. Minha adaptação tem sido muito tranquila justamente por conta disso. O clube nos oferece o melhor em termos de estrutura para que a gente esteja focado apenas em fazer um bom trabalho dentro de campo, o que graças a Deus vem acontecendo", acrescentou. Pedro nasceu em Bilac, na Região de Araçatuba, São Paulo.

Após garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, o Sub-20 do Atlético-MG volta a campo neste sábado (31), no clássico diante do América, pelo Campeonato Brasileiro da categoria, onde o Galo é atualmente o sexto colocado.