O Cruzeiro anunciou, nesta segunda-feira (4), a contratação da zagueira colombiana Jéssica Romero, que estava no Atlético Nacional-COL.

Aos 20 anos, a defensora também acumula passagens pela seleção de base de seu país, além de ter atuado por outras equipes da Colômbia, e também por um clube norte-americano.

A Raposa não divulgou o tempo de contrato e os moldes da negociação.

Na primeiro contato como nova jogadora do time estrelado, Jéssica mostrou satisfação com o acerto e faz planos ambiciosos com a camisa celeste.

“O Cruzeiro é um clube muito grande no mundo e fazer parte deste time é uma honra. O objetivo principal é ser campeão, tanto do torneio local quanto do Brasileiro e também vamos mirar a Libertadores. Jogo futebol desde pequena e me sinto muito feliz neste momento, por defender um clube do tamanho do Cruzeiro. Com o meu trabalho espero conquistar e dar muitas alegrias para a torcida do Cruzeiro”, disse a zagueira.

Renovações

A defensora colombiana vai se juntar a mais 14 jogadoras que fizeram parte do elenco do Cruzeiro em 2020, e que renovaram os vínculos para este temporada.

Já estão confirmadas no plantel as seguintes atletas: a goleira Mary Camilo, as zagueiras Thamirys, Mayara, Jajá e Pires, as laterais Eskerdinha, Janaína e Thalita, as meias Duda, Capelinha, Ambrózio e Carol e as atacantes Vanessinha e Mariana Santos.

O plantel estrelado segue de férias e vai se reapresentar na primeira semana de fevereiro.