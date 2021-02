Um dos maiores ídolos da torcida do Atlético como atleta, o ex-atacante Marques completa 48 anos de vida nesta sexta-feira (12). Distante dos holofotes desde que foi demitido do cargo de gerente de futebol, no início do ano passado, o "Xodó da Massa" aproveita o momento para cuidar da família.

Com 386 jogos realizados pelo Alvinegro e 133 gols anotados, ele teve sua primeira passagem em 1997, quando foi campeão da Taça Conmebol e também da Copa Centenário, torneio que comemorou os 100 anos de Belo Horizonte, com a presença do Milan, da Itália, como principal atração.

Velocista e de drible ímpar, Marques foi uma das principais peças do time vice campeão brasileiro em 1999, quando fez dupla memorável com Guillherme, e, em 2010, fez o último gol como profissional na final do Mineiro, contra o Ipatinga. Aquela era a sua terceira passagem pelo clube.

Meses depois, quando o Atlético era comandado por Vanderlei Luxemburgo, acabou ficando fora dos planos do treinador e, ali, pendurou as chuteiras.

Como Gerente de Futebol, Marques acabou ganhando críticas, principalmente por ter sido um dos responsáveis pela vinda de Maicon Bolt, atacante que se tornou "dor de cabeça" ao, além de não corresponder dentro de campo, acionar o alvinegro na justiça cobrando valores exorbitantes.

Contudo, apesar deste ruído na relação entre clube e jogador, Marques marcou geração e, pela história construída como atleta, até hoje é lembrado e reverenciado por grande parte da Massa.