Com passagens por Vasco e Coritiba, o meia-atacante Yan Sasse foi apresentado nesta segunda-feira (5) como novo reforço do América. Considerado um atleta polivalente, chegou cheio de entusiasmo e disposto a mostrar seu valor para, segundo ele, “atuar em todos os jogos do Brasileiro”.

"Creio que tive boas sequências na Série A. Mas acredito que aqui no América vou procurar ter mais oportunidades, jogar o campeonato inteiro”, afirmou.

Para alcançar esse objetivo, além de colaborar com o Alviverde no Campeonato Mineiro, Yan terá que convencer o técnico Lisca de que merece um lugar na equipe.

“Considero que tenho uma boa qualidade técnica, sou um jogador versátil, atuo em mais de uma posição. Creio que vão me conhecer mais dentro de campo. É normal no futebol ter uma disputa sadia nos treinamentos e jogos. Com todo mundo fazendo seu melhor é o que importa. Estou aqui para ajudar e me comprometo a isso", disse.

Expulsão

Apesar do estilo técnico e a agilidade em campo, Yan Sasse ficou marcado no ano passado também pela expulsão na derrota do Coritiba para o Corinthians, por 3 a 1, pelo Brasileirão. Na ocasião, deu uma cotovelada em Araos e recebeu o vermelho logo aos 15 minutos de partida.