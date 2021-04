A forte marcação e a qualidade na saída de bola fizeram com que o volante Zé Ricardo se tornasse um dos pilares do América nos últimos anos. Entretanto, na vitória sobre o Coimbra por 2 a 0, no último sábado (17), no Independência, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro, o jogador foi decisivo, marcando o primeiro gol do Coelho na partida.

Essa foi apenas a segunda vez em que o prata da casa balançou as redes pelo Alviverde, em 158 jogos. Em meio a disputa por uma vaga entre os titulares com Sabino, outro jovem formado no clube, Zé revela que vem empenhando-se para contribuir também no setor ofensivo do time.

“O objetivo da equipe sempre é vencer, não importa quem faz o gol. Mas claro que temos trabalhado isso (chegada ao ataque) no dia a dia, a importância do chute de fora da área para a equipe em si. É uma coisa que pode ajudar a equipe, também é importante para minha carreira, é sempre válido fazer uns golzinhos”, disse o jogador, em entrevista coletiva, nesta segunda-feira (19).

Fim do jejum

O triunfo sobre o Coimbra encerrou uma sequência de quatro jogos do América sem vitória, sendo três pelo Mineiro e um pela Copa do Brasil. Ciente do aumento da exigência sobre o Coelho na temporada, que tem a permanência na Série A do Brasileiro como maior objetivo, Zé Ricardo revelou o alívio com o fim da incômoda série.

“Incomodava (jejum de vitórias). A nossa equipe se acostumou a vencer. É uma equipe acostumada a ganhar. Então, ficar quatro jogos sem vencer realmente nos incomodou bastante, apesar de a gente ter passado de fase na Copa do Brasil. Mas nos incomoda e muito, a gente quer sempre vencer”.

Tabela

Além da vaga na terceira fase da Copa do Brasil, ainda aguardando o sorteio para conhecer o próximo adversário, o Alviverde também está garantido na semifinal do Estadual.

Com 19 pontos, na vice-liderança, os comandados do técnico Lisca buscam o triunfo sobre a URT, neste domingo (25), às 16h, no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas, no encerramento da fase inicial do torneio, para manter a posição sem depender de outros resultados.

Lembrando que os dois primeiros colocados na fase de classificação têm a vantagem de atuar por dois empates ou uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols na semi.

Com 24 pontos, o Atlético já garantiu a liderança geral. Cruzeiro (17 pontos), Tombense (17 pontos) URT (16 pontos), Pouso Alegre (15 pontos) e Caldense (15 pontos) disputam as duas vagas restantes na etapa seguinte do Mineiro.