Não existe clima de festa. O dia a dia no CT Lanna Drumond mescla um ambiente de alto astral e um trabalho sério comandado pelo técnico Lisca e sua comissão, que preparam estratégias para o clássico de sábado (22), às 16h30, contra o Atlético, no Mineirão, em partida que vale o título mineiro. Em busca de um triunfo para obter a taça, o América vem esboçando alternativas e tentando melhorar algumas fórmulas já demonstradas ao longo do Estadual.

Uma delas é a versatilidade de jogadas armadas pelo meio-campo alviverde e de funções que cada atleta do setor pode exercer, como destaca o volante Zé Ricardo.

“Estamos tendo uma alternância bem interessante. Acho que isso é bom para o grupo e nossa equipe. Temos modelos de nos portar dentro de campo. E realmente com o Alê ali, há uma proximidade maior (dos atletas), talvez uma liberdade maior no jogo (para cada volante avançar). Me sinto à vontade em qualquer maneira de jogar. Cada uma tem sua vantagem”, disse.

O meio-campista afirma que a semana vem sendo de crescimento e evolução nos trabalhos, tendo um ambiente leve como fundamental para atingir os objetivos.

“Uma semana gostosa. Trabalhamos muito para chegar a esta semana. Está sendo bem bacana viver cada momento, o trabalho do dia a dia, vir ao CT com a expectativa de título. E, claro querendo, muito vencer. Estamos bem focados e nos preparando muito bem para buscar o melhor”, destacou.