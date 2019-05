Com uma atuação consistente, a seleção brasileira feminina de vôlei estreou na Liga das Nações, a primeira competição da temporada de 2019, com uma vitória sobre a China por 3 sets a 0, na noite de terça-feira, no ginásio Nilson Nelson, em Brasília. O técnico José Roberto Guimarães aprovou a atuação de suas comandadas.



"A China tem um volume defensivo muito bom, então precisamos forçar mais o nosso saque. Nosso sistema defensivo se apresentou muito bem, permitindo que o nosso contra-ataque fosse mais eficiente. Nós não temos o time mais alto da competição, por isso precisamos imprimir muita velocidade para nos sobressairmos. A defesa também foi um ponto alto do nosso time", disse o treinador brasileiro, que ainda falou sobre a expectativa para o duelo contra a República Dominicana, nesta quarta-feira.



"O treinador da República Dominicana, (brasileiro) Marcos Kwiek, conhece bastante as nossas jogadoras. É um time de força e que tem um bom ataque. Vamos precisar continuar sacando e defendendo bem", explicou Zé Roberto.



A oposta Paula Borgo, que disputou a sua primeira partida como titular na seleção adulta, foi um dos destaques do jogo e ressaltou o apoio recebido dos torcedores. "Nosso time funcionou muito bem como um todo e cada uma fez aquilo que era esperado. O nosso conjunto foi o ponto forte desta vitória. Nós temos que melhorar alguns detalhes, o que é natural em início de temporada. É um grande prazer jogar no Brasil e sentir a força da torcida. Isso nos ajuda muito dentro de quadra", afirmou.



Depois de jogar em Brasília, a seleção brasileira disputará mais quatro etapas da fase de classificação da Liga das Nações. Elas serão, na sequência, em Apeldoorn (Holanda), Lincoln (Estados Unidos), Tóquio (Japão) e Ancara (Turquia). A fase final que reunirá a China, país sede, e as cinco seleções mais bem classificadas ao final da primeira fase será disputada em Nanquim, na China, entre os dias 3 e 7 de julho.