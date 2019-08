O zagueiro Gustavo Rissi, que atuou nas categorias de base do Cruzeiro e foi promovido ao time principal, mas não teve oportunidade de jogar com o técnico Mano Menezes, foi emprestado ao Austin Bold, time que disputa a USL Championship, liga do segundo escalação do futebol nos Estados Unidos.

A contratação de Rissi foi anunciada na rede social do Austin Bold na tarde desta segunda-feira (12). A postagem cita que o zagueiro chega de uma "potência" do Brasil.

"A família Bold acabou de crescer! Gustavo Rissi juntou-se ao Austin Bold FC por empréstimo vindo de uma potência brasileira, o Cruzeiro", publicou o clube da cidade de Austin, no Texas, onde jogam os atacantes Kléber Gladiador, ex-Raposa, e André Lima, ex-Grêmio, Botafogo, Vitória, dentre outros.

Em entrevista ao site do Austin Bold, o gerente de futebol do Cruzeiro, Marcone Barbosa, comentou sobre a negociação envolvendo os clubes.

“É muito importante para o Cruzeiro ter um relacionamento no USL, já que pode ser um caminho importante para os jogadores nos EUA. Gustavo é um jovem promissor que pode mostrar todo o seu potencial durante o restante da temporada ”, disse.

Gustavo Rissi tem apenas 21 anos e chegou ao Cruzeiro, em 2014, após defender as cores do Flamengo. Como estourou a idade sub-20 e não foi aproveitado no elenco principal da Raposa, o zagueiro passou pelo Ipatinga e Boa Esporte antes de ser negociado por empréstimo com os norte-americanos.

“Trazer um jogador como Gustavo Rissi para o Austin Bold é ótimo por dois motivos. É um jogador fantástico para a equipe se desenvolver e agrega qualidade em campo. O empréstimo também inicia uma relação formal entre o nosso clube e o Cruzeiro. O futebol brasileiro tem um dos melhores sistemas de base da América do Sul e muitas vezes produz mais jogadores de alta qualidade do que eles podem usar. Ser um ponto de pouso para jovens talentos sul-americanos nos EUA é benéfico para o crescimento do The Bold ”, disse o diretor geral do Austin Bold FC, Roberto Silva.