Entre as várias mensagens de “Feliz Páscoa”, feitas por personalidades do futebol, o zagueiro Léo fez questão de relembrar que a data representa a ressurreição de Jesus Cristo dentro do cristianismo.

O defensor do Cruzeiro postou em seu stories do Instagram uma imagem de uma cruz e os dizeres “Ele Vive! Cristo vive para Sempre”. O trecho da música “Viva em Mim”, com a voz da cantora gospel Camila Campos, acompanha a mensagem do zagueiro.

Em seguida, adicionou mais uma mensagem: “Nesta Páscoa, desejo a você uma reflexão profunda sobre a Cruz, o sacrifício e a libertação. Fomos salvos porque Jesus morreu por nós. Ele ressuscitou. Ele vive e te ama”.

Cruzeirense ‘roxo’

Léo é um dos poucos jogadores do elenco do ano passado a permanecer para esta temporada de reconstrução do Cruzeiro. Torcedor da Raposa desde o berço, o zagueiro tem esperanças de que as coisas voltem aos eixos na Toca e que o clube retorne à elite nacional.

“É um momento em que precisamos de todos juntos, onde nós (jogadores) nos posicionamos em permanecer, em ajudar o clube a nos adequar a todo esse momento. O torcedor é um grande apoiador, o grande símbolo disso tudo para que a gente possa reconstruir o clube”, comentou ele, após a estreia do time em 2020, na vitória sobre o Boa.

Marca histórica

Em agosto deste ano, Léo vai completar dez anos de Cruzeiro, algo que, do atual elenco, apenas o goleiro Fábio conseguiu (o camisa 1 está no clube, de forma ininterrupta, desde 2005).

A apresentação do zagueiro na Toca aconteceu em 20 de agosto de 2010, e a estreia com o manto estrelado ocorreu no dia 1° de setembro daquela temporada, quando entrou no decorrer da vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela 18ª rodada do Brasileirão.

De lá para cá, conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro (2013 e 2014), da Copa do Brasil (2017 e 2018) e do Mineiro (2011, 2014, 2018 e 2019).

Ainda neste ano – vai depender do prazo do isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus –, Léo terá a chance de alcançar a marca de 400 jogos pela Raposa. Até agora, ele soma 389 partidas e 21 gols.