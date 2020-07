A última bateria dos testes de Covid-19 na Toca II revelou uma surpresa: o zagueiro Leó testou positivo pela segunda vez e, por isso, está fora do jogo contra a URT, neste domingo (26), às 11h, no Mineirão. A partida é válida pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. Segundo apurou o Hoje em Dia, o jogador está assintomático e repetirá os exames nos próximos dias.

A ausência de Léo do jogo que marca a retomada das partidas oficiais do Cruzeiro em 2020, após quatro meses de suspensão por causa da pandemia do coronavírus, é, justamente, para cumprir protocolos sanitários estabelecidos pela Federação Mineira de Futebol (FMF). A entidade não permite que atletas com resultados positivos ou inconclusivos participem dos jogos.

O Cruzeiro, em contato com o HD, confirma que Léo testou positivo.

