O zagueiro Ramon chegou a uma marca importante com a camisa do Cruzeiro na noite deste sábado (19). Contra o Operário-PR, no Germano Krüger, em Ponta Grossa, o defensor completou 50 partidas com a camisa azul e branca. No entanto, a vitória não veio para coroar esse número expressivo.

Em seu quinto embate pela Raposa na Série B do Brasileiro, o jogador tentou ajudar os celestes a obter ao menos um ponto, com o time atuando com um atleta a menos desde os 28 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Weverton. Só que o adversário levou a melhor por 2 a 1.

A estreia de Ramon pelo clube se deu em 15 de março de 2020, na derrota por 1 a 0 para o Coimbra, pelo Campeonato Mineiro.

Além de 50 partidas, ele soma três gols pelo Cruzeiro.