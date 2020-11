O Cruzeiro confirmou nesta sexta-feira (27) a renovação de contrato do zagueiro/volante Ramon. O novo vínculo do atleta com o clube vai até o dia 31 de dezembro de 2023.

Ramon começou sua saga no Cruzeiro em março deste ano, com um acordo até dezembro e opção de prorrogação por mais duas temporadas.

Ele havia se apresentado ao clube em janeiro, pois já tinha assinado um pré-contrato. No entanto, por divergência salarial, não chegou a um denominador comum com a Raposa. Porém, após novas conversas, acertou o vínculo, com redução salarial em cerca de 60%.

Até aqui, o defensor soma 14 partidas e um gol com a camisa celeste.