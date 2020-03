Em meio à crise que se hospedou na Toca, o Cruzeiro ainda encontra soluções para tentar diminuir suas dívidas e/ou assegurar os salários de seus funcionários. Um dos ativos do clube é o zagueiro Cacá, atleta que, dentro do atual plantel, é o segundo na lista dos mais valorizados do clube, segundo aponta o site Transfermarkt. À frente dele está outro defensor, Dedé.

Mesmo parado, em recuperação de uma cirurgia no joelho direito, realizada neste mês, Dedé é o jogador da Raposa com maior preço de mercado: 2,5 milhões de euros, o que significa, na cotação atual, R$ 13,75 milhões. O atleta, no entanto, já não vinha atuando pelos azuis antes da lesão.

O valor de mercado de Cacá é de 2 milhões de euros, ou seja, R$ 11 milhões.

Em seguida, aparece outro zagueiro, Léo, com valor estimado em 1,6 milhões de euros (algo em torno de R$ 9 milhões).

Completam o ‘top 5’ o meia Robinho e o atacante Fred, que, mesmo fora dos planos, ainda possui vínculo com o clube celeste. Cada um deles vale 1,5 milhões de euros (R$ 8,25 milhões) no mercado.