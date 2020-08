Desde a chegada de Enderson Moreira o Cruzeiro não sabe o que é perder. Em cinco jogos sob o comando do treinador a Raposa soma 100% de aproveitamento com dois triunfos no Campeonato Mineiro, um na Copa Inconfidência e outros dois na Série B do Campeonato Brasileiro. E os zagueiros, além de seu trabalho de origem que é defender, têm ajudado também no ataque: quase metade dos gols nesse período foram anotados pelos beques.

Os gols de zagueiros na "Era Enderson Moreira" representam 42% de todas as bolas na rede desde que o treinador assumiu. Em cinco jogos o Cruzeiro fez 12 gols, sendo cinco marcados pelos beques.

Cacá é o jogador do setor que mais marcou no ano: duas vezes. E é o único de defesa no elenco com mais de um tento. O lateral-direito Edilson também havia marcado duas vezes, mas já não faz mais parte do grupo.

Contando desde o início da temporada os zagueiros do Cruzeiro marcaram seis gols. E o único tento marcado antes de Enderson Moreira assumir o comando técnico foi de Arthur, na vitória por 2 a 1 sobre o Uberlândia, na fase classificatória do Campeonato Mineiro.

Zagueiros com gols em 2020

Cinco atletas do "miolo de zaga" já balançaram as redes nesta temporada: Arthur, Marllon, Ramon, Cacá e Léo. Praticamente todos os gols desses jogadores foram feitos em jogos com Enderson Moreira no comando. A exceção do tento anotado por Arthur, que aconteceu na partida contra o Uberlândia, ainda com Adílson Batista no comando estrelado, todos os demais participaram de vitórias na "Era Enderson".

O último a comemorar gol foi Léo, que confirmou a vitória por 3 a 2 sobre o Guarani, em Campinas, na segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A virada no placar foi importante, já que o Cruzeiro conseguiu zerar a punição da Fifa (seis pontos perdidos pelo não pagamento de dívida ao Al Wahda), e, agora, entra de vez na competição em busca de seu maior objetivo: retornar à Primeira Divisão Nacional.

“Esse espírito é bom, de reação, de ânimo, ir para cima, de enfrentar as dificuldades. Isso é muito importante. Estou muito feliz de ter marcado um gol, poder ajudar os companheiros. É mais um gol com a camisa do Cruzeiro. Vamos em busca de nossos objetivos, jogo a jogo, passo a passo, a gente vai galgando em nossos objetivos durante o ano”, disse Léo ao canal Premiere logo após a vitória cruzeirense no interior paulista.

Além de ajudar o Cruzeiro a vencer, Léo chega a um número expressivo. Ele, que é o terceiro maior zagueiro artilheiro do clube agora com 22 gols, está oito atrás do primeiro colocado, Geraldão, que tem 30 gols em 170 jogos pela Raposa. E de Cris, o segundo da lista, com 25 gols em 260 partidas.