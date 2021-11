O gol do meia Zaracho na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR colocou o Atlético mais perto do título do Brasileirão e alçou o argentino à vice-artilharia do time na competição nacional. O camisa 15 soma cinco bolas na rede na Série A, igualando Nacho Fernández.

O atacante Hulk é o goleador do Galo no torneio por pontos corridos, com 12 gols.

Considerando toda a temporada 2021, Zaracho ultrapassou Nacho e Vargas no posto de segundo principal artilheiro do Atlético, com 11 gols. Hulk é o artilheiro do Alvinegro no ano, com 27.

Com o triunfo, o Galo foi a 71 pontos, firme na liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, segundo colocado, tem 60 e enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira (17), às 21h30, no Maracanã.

Leia mais:

Vitória magra, liderança ‘gorda’: Galo bate o Furacão e coloca 11 pontos de vantagem sobre o Fla

A seis rodadas do fim, Galo já supera campanhas de quatro campeões brasileiros em pontos corridos