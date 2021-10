Matías Zaracho já disputou 45 partidas pelo Atlético na temporada 2021 e marcou nove gols

Em 16 de outubro de 2020, o Atlético anunciou a contratação de Matías Zaracho. Para tirar o meia do Racing, o Galo desembolsou US$ 6 milhões (o equivalente a mais de R$ 33 milhões na cotação da época) por 50% dos direitos econômicos do jogador. Apesar de ser um das principais contratações do clube alvinegro na última temporada, foi em 2021 que o camisa 15 se consolidou como uma das peças-chave da equipe.

Na atual temporada, Zaracho já participou de 45 jogos. No Brasileirão, ele esteve em campo em 21, ou seja, 80,7% das partidas do time alvinegro. Foram ainda cinco participações em sete embates do Galo na Copa do Brasil e outras dez presenças em 12 compromissos da equipe na Copa Libertadores.

Já no Campeonato Brasileiro de 2020, entre sua estreia, num empate sem gols com o Sport na 18ª rodada, até o fim da competição, o meia argentino participou de 65% dos jogos do time então comandado por Jorge Sampaoli.

Mais gols em 2021

Não foram só as participações em confrontos que aumentaram. Na temporada passada, Zaracho marcou apenas um gol, em goleada sobre o Flamengo por 4 a 0. Em 2021, o argentino já balançou as redes adversárias nove vezes.

Autor de um golaço na vitória sobre o Fortaleza, por 4 a 0, na última quarta-feira (20), o camisa 15 já havia feito um gol na Copa do Brasil, três na Libertadores e outros três nesta edição do Campeonato Brasileiro.

Peça-chave para Cuca

A fase de goleador é apenas um dos pontos fortes de Zaracho. O meia ajuda o Atlético a ter solidez defensiva, protegendo a defesa do time comandado por Cuca.

“O Zaracho é aquele jogador que é um curinga que todo treinador gosta de ter. De repente não aparece muito para o jogo, mas aparece bastante para a equipe”, analisou o treinador.

Seja como armador principal, volante ou aberto pelos lados, o camisa 15 é uma das armas do Galo na briga pelos títulos do Brasileirão e da Copa do Brasil.

“Ele faz bastante o lado esquerdo, o lado direito, a meia, faz segundo volante. E a gente tem explorado bem esse potencial dele de ser um jogador com versatilidade. Ele tem jogado em diversas posições e rendido muito bem”, acrescentou Cuca.