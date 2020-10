O meia Zaracho iniciou neste domingo (18) sua caminhada rumo à estreia com a camisa do Atlético. Contratado por US$ 6 milhões (cerca de R$ 34 milhões) ao Racing, da Argentina, que segue com 50% dos seus direitos econômicos, o jogador não disputa uma partida desde março, quando o futebol foi paralisado no país vizinho por causa da pandemia pelo novo coronavírus.

Indicado por Jorge Sampaoli, Zaracho chega ao Galo com o mesmo status de Éverson, Keno e Eduardo Sasha, pedidos do treinador e que não demoraram a conquistar a condição de titular.

Zaracho iniciou neste domingo os treinamentos na Cidade do Galo. Estreia do novo reforço vai depender da questão física

A questão envolvendo Zaracho é justamente o longo tempo sem atuar. Assim, seu aproveitamento dependerá muito mais das palavras dos preparadores físicos e médicos que da vontade de Samapoli.

De toda forma, a favor da situação o fato de o Atlético ter semanas cheias de treinamentos até janeiro do ano que vem, quando a Série A do Campeonato Brasileiro voltará a ter partidas às quartas e quintas.

Pela versatilidade de Zaracho, Sampaoli pode utilizar o jogador como meia de criação, função que hoje é exercida principalmente por Nathan, mas também atuando pelo lado direito do campo, na posição em que a titularidade é de Savarino, com o garoto Sávio sendo usado nos dois últimos jogos por causa da ausência do venezuelano, que estava defendendo a sua seleção nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.