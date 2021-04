O Atlético vai ter um importante desfalque nos próximos jogos da temporada. Substituído no segundo tempo da vitória sobre o América de Cali, da Colômbia, pela Libertadores, na última terça-feira (27), no Mineirão, o meio-campo Zaracho realizou uma ressonância magnética nesta quarta (28), que constatou uma lesão ligamentar no tornozelo direito.

Segundo a assessoria de comunicação do Galo, o jogador não terá que passar por cirurgia no local e fará tratamento intensivo na fisioterapia. O Alvinegro não divulgou o tempo estimado de recuperação do jogador.

Azar

Melhor jogador do Galo no primeiro tempo do confronto com o time colombiano, o argentino sofreu uma entorse no tornozelo direito, após receber um pisão do zagueiro Igor Rabello, em uma disputa de bola no início do segundo tempo do duelo, e deixou o gramado de maca, chorando.

No lance em questão, Rabello foi empurrado por jogador do América enquanto saltava para cabecear e acabou atingindo acidentalmente Zaracho na queda.

Sem o meio-campista argentino, o Atlético se prepara para o jogo de ida semifinal do Campeonato Mineiro, contra o Tombense, no próximo sábado (1º), às 16h30, no Independência.

Três dias depois, o Alvinegro volta a campo pela Libertadores para encarar o Cerro Porteño, do Paraguai, às 19h15, no Mineirão, pela terceira rodada do grupo H do torneio.

