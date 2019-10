Após vencer o São Paulo por 1 a 0, nesta quarta-feira (16), no Mineirão, e quebrar um jejum de oito jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro deve ter outra novidade que pode ajudar a atenuar a forte crise que o clube atravessa.

Ainda no Gigante da Pampulha, depois do confronto com o Tricolor Paulista, o vice-presidente de futebol, e presidente do Conselho Deliberativo da Raposa, Zezé Perrella afirmou que a diretoria vai quitar um mês dos salários atrasados dos jogadores, na próxima segunda-feira.

De acordo com a assessoria de comunicação do Cruzeiro, no momento, estão em aberto as folhas salariais correspondentes aos meses de agosto e setembro.

Ainda segundo a comunicação do clube, a previsão é de que o outro débito que ficaria pendente seja pago em cerca de 15 dias.