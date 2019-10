Os conselheiros do Cruzeiro serão convocados de forma oficial nesta quinta-feira (3) para a reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do clube, marcada para o dia 21 de outubro, às 19h, no Dayrell Hotel e Centro de Convenções, no Centro de Belo Horizonte. A assembleia vai deliberar sobre dois assuntos importantes e que esquentam os bastidores celestes há dias: o afastamento do presidente Wagner Pires de Sá e seus vices eleitos, além da instauração de um comitê gestor para assumir a administração do clube de forma imediata.

A convocação da Assembleia tem a chancela do presidente do Conselho Deliberativo cruzeirense, Zezé Perrella, que se reuniu nos últimos dias com diversas lideranças do clube para redigir o "Edital de Convocação Para Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do Cruzeiro Esporte Clube", documento recebido pela reportagem do Hoje em Dia (veja abaixo).

Para convocar essa reunião, Zezé Perrella se baseou no artigo 30 do Estatuto do Cruzeiro, nos textos dos incisivos III e IV, que delibera sobre o afastamento de membros da diretoria do clube.

A mesa diretoria do Conselho entende que, como não há especificação direta nesse texto, a votação que definirá o afastamento do presidente e sua vice-presidência precisa da metade mais um dos votos, que serão abertos, dos conselheiros.

O edital a ser publicado ressalva ainda que os conselheiros que são remunerados pelo Cruzeiro terão os votos computados separadamente.

Leia o edital de convocação para reunião extraordinária do Conselho cruzeirense