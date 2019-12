O gestor de futebol do Cruzeiro, Zezé Perrella, chegou a São Januário e deu uma declaração polêmica, bem aos moldes de um discurso do ex-presidente da Raposa Gilvan de Pinho Tavares em 2012, a respeito de salários atrasados.

“Agora jogador de futebol está ganhando tanto dinheiro que se ficar dois meses sem receber, não é possível que vai fazer falta”, disse Perrella, na noite desta segunda-feira (2), antes do confronto envolvendo Cruzeiro e Vasco, pela 36ª rodada do Brasileirão.

“Estamos com dois meses de salário, mas é uma realidade de 70% dos clubes do Brasi, mas que não tinha no Cruzeiro de um tempo para cá", afirmou.

A fala remonta uma declaração de Gilvan de 2012, quando o Cruzeiro também estava com os honorários atrasados. “Os atletas ganham muito pouco, ganham uma miséria, e atrasar três ou quatro dias faz uma falta danada”, disse Gilvan, no início daquele ano, em tom de ironia.

Naquela época, os jogadores que faziam parte do elenco celeste, em protesto, fizeram uma carta aberta destinada ao então presidente da Raposa. “Sendo muito ou pouco, o salário é um direito de todo o trabalhador. Gostaríamos de deixar claro que independente da nossa insatisfação perante tal declaração, continuaremos cumprindo com nossas obrigações – com ou sem quitação de salário na data prometida”, dizia parte da carta.