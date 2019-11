O início da década de 1980 do futebol brasileiro ficou marcado pelos grandes encontros entre o Atlético de Reinaldo e o Flamengo de Zico. Vencedor dos duelos entre os dois esquadrões da época dentro de campo, o Galinho de Quintino voltou a revelar que, para ele, o Rei do Galo teria sido o maior jogador brasileiro de todos os tempos depois de Pelé.

Segundo Zico, o maior artilheiro da história do Galo só não conseguiu alcançar tal feito por conta dos problemas no joelho enfrentados por Reinaldo ao longo de sua carreira.

“Para mim, teria sido o Reinaldo do Atlético se ele não tivesse tido os problemas no joelho. Foi o maior jogador que eu vi. Eu tinha 17 anos e parei na ponta-direita para ver ele dar um baile no nosso time. A inteligência dele, a maneira que ele jogava, seria o jogador que poderia mais se aproximar do Pelé (...). Para mim, foi o jogador mais inteligente que eu já vi”, declarou o maior ídolo da história do Flamengo ao podcast “Hoje Sim”, do Globoesporte.com.

Um dos grandes nomes da histórica copa de 82, Zico também lembrou que caso tivesse condições físicas, o Rei teria sido o centroavante titular daquela seleção, posto ocupado por Serginho Chulapa na ocasião

“Ele (Reinaldo) era o titular, na Bolívia ele jogou. O Reinaldo era o titular, fez até o gol de quando ganhamos da Bolívia por 2 a 0, em La Paz”, finalizou o Galinho.

Maior artilheiro do Mineirão e autor de 255 gols com a camisa do Galo, Reinaldo detém a melhor média de gols de um Campeonato Brasileiro. Em 1977, o Rei balançou as redes 28 vezes em 18 partidas disputadas.