O sambódromo da avenida Afonso Pena foi ampliado para os desfiles das escolas de samba e blocos caricatos, na segunda e terça-feira. Agora, o espaço terá recuo para bateria, assim como existe em São Paulo e no Rio de Janeiro.

“É como se fosse um espelho das pistas dos grandes Carnavais do país”, destaca Jéssica Stuart Magalhães Novais, vice-presidente da Imperavi de Ouros.

A agremiação faz o sexto desfile em BH, celebrando, na avenida, as culturas brasileira e nipônica. Os 450 membros da escola estarão divididos em 11 alas e seis carros alegóricos.

Jéssica Stuart garante ir para o sambódromo confiante não apenas em um bom desfile, mas também no crescimento do evento. “O auxílio financeiro para as escolas dobrou e chegou a R$ 200 mil para cada uma. A gente acredita que a ampliação da estrutura e a verba maior são apostas para um olhar mais atento para as escolas e blocos caricatos”, diz.

Além do recuo de bateria, a Afonso Pena terá mais camarotes em 2020.

