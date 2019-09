A Polícia Militar procura por um homem de 43 anos suspeito de matar o ex-sogro e ferir a ex-mulher e a ex-sogra, na madrugada deste sábado (14), em Jeceaba, na Região Central de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o autor teria arrombado o portão e invadido a casa da família. Ele atirou na cabeça do ex-sogro, de 52 anos, que foi socorrido por um vizinho, mas morreu no hospital.

A ex-mulher, de 24 anos, e a mãe dela, de 43, também foram atingidas com tiros no peito. Ele ainda desferiu vários golpes de faca na ex-companheira. Elas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas a um hospital de Conselheiro Lafaiete.

O filho do casal, de apenas dois anos e um irmão da mulher, de 15 anos, também estavan na casa, mas não se feriram.

Ainda segundo a PM, o motivo do crime seria porque ele não aceitava o fim do relacionamento, ocorrido há cerca de 7 meses. Eles também disputavam a guarda do filho.

A mulher estava consciente durante o resgate e contou aos militares que antes antes de fugir do local, ele disse voltaria para matá-la, juntamente com o filho.

A polícia informou que o suspeito já tem passagem por lesão corporal, por agredir a ex.

As vítimas estão internadas em um hospital de Conselheiro Lafaiete.

Houve intenso rastreamento em busca do suspeito, mas até a publicação desta reportagem, o homem não havia sido localizado.