Como muitas pessoas não trabalham na Quinta-feira Santa, muita gente aproveitou para deixar Belo Horizonte na noite desta quarta-feira (17). O grande fluxo de passageiros chegando à Rodoviária levou a um maior tráfego de veículos no entorno. Às 20h30, era possível encontrar tráfego lento na saída da avenida Pedro II e nas ruas Caetés e dos Guaranis.

O intenso fluxo do entorno da Rodoviária tem reflexos na avenida do Contorno, entre o viaduto Helena Greco e o viaduto Leste.

Entre esta quarta (17) e a terça-feira (23), a BHTrans realiza intervenções operacionais no trânsito na região do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro (Tergip), em função do feriado da Semana Santa. As medidas têm o objetivo de organizar e garantir a fluidez de veículos e pedestres e a operacionalização do terminal, cujo movimento aumenta significativamente no período.

Será implantado um esquema especial para a chegada e saída das pessoas à Rodoviária, além de uma área de estocagem para os ônibus rodoviários ao longo da avenida do Contorno, que irá regular o acesso ao terminal.

