A uma semana do Carnaval, a Heineken anunciou, nessa sexta-feira (14), um recall voluntário para sua cerveja no Brasil devido a um defeito na embalagem da garrafa de 330 ml (long neck). O problema, identificado em lotes específicos, faria lascas de vidro se soltarem do bocal no momento da abertura do produto, causando lesões ou ingestão acidental do material. Pelo recall, o consumidor que quiser poderá devolver ou substituir o produto. Em caso de substituição, a Heineken dará duas long necks a cada unidade do lote específico devolvida.

De acordo com a empresa, a medida é preventiva e acontece em virtude da identificação de uma alteração em menos de 0,3% das long necks dos lotes com problema. Além disso, a cervejaria afirmou que a alteração já foi corrigida e que não há impacto na qualidade do líquido. Ainda assim, o caso deve trazer incômodo a consumidores devido ao recente caso de problemas com a cervejaria Backer, em Belo Horizonte.

Como identificar os lotes

Para verificar os lotes com possibilidade de problema, siga as instruções abaixo:

veja se a sua long neck 330ml possui as letras CH em alto-relevo na parte inferior da garrafa;

se você encontrar essas letras, abra a garrafa com cuidado, girando a tampa, como recomenda a embalagem;

caso alguma alteração no bocal seja identificada, o produto não deve ser consumido, para evitar que você se machuque.

Os consumidores que desejarem, poderão realizar a substituição ou obter o reembolso. Para isso, é necessário entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor, que passou a atender o caso na última quinta-feira (13), pelo telefone 0800 885 2462, de segunda a sábado, das 9h às 21h ou pelo e-mail faleconosco@heineken.com.br. Os consumidores que optarem pela substituição do produto receberão 2 long necks a cada unidade do lote específico devolvida.

Ainda segundo a empresa, o consumidor deverá guardar a garrafa, pois ela será recolhida para análise.

"O Grupo HEINEKEN no Brasil tem qualidade e respeito como seus principais valores. A empresa pede desculpas pelo inconveniente e informa que esta ação não representa qualquer custo ao consumidor. Outros produtos da Companhia que não fazem parte dos lotes específicos podem ser consumidos normalmente", declarou, em comunicado.

Empresa abriu atendimento 0800 sobre o caso na quinta-feira (13)

Leia mais:

Justiça determina bloqueio de R$ 100 milhões em patrimônio da Backer

Polícia Civil amplia investigação sobre supostas intoxicações por cerveja até 2018

Ministério da Agricultura faz nova vistoria em fábrica da Backer