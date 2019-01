Militares do Corpo de Bombeiros fizeram o resgate de 11 pessoas que ficaram ilhadas em uma cachoeira na Serra do Cipó, em Santana do Riacho, região Central do Estado, na tarde desta terça-feira (1°). Ninguém ficou ferido.

O incidente aconteceu por volta das 16h, na cachoeira Véu das Noivas, quando o grupo, que estava em uma pedra, viu a água subir repentinamente, fazendo com que perdessem o acesso para chegar à margem.

Segundo o Corpo dos Bombeiros, uma chuva na cabeceira do rio fez com que uma tromba d'água aumentasse rapidamente o nível da água onde as pessoas ficaram ilhadas.

Foram deslocados um helicóptero e duas viaturas para o atendimento do chamado.

