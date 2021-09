A área queimada no entorno de apenas seis unidades de conservação geridas pelo governo de Minas cresceu, neste ano, 48,5%, em relação à média histórica no Estado (2013 - 2020). De acordo com dados parciais do Instituto Estadual de Florestas (IEF), são 6.895,8 hectares atingidos pelo fogo, o que equivale a 6,8 mil campos de futebol. Na tentativa de conter os estragos, uma força-tarefa para combater incêndios criminosos foi iniciada nesta segunda-feira (13).

A operação envolve a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e o IEF, e vai ocorrer neste mês, das 6h às 18h, nas áreas sob gestão do IEF, consideradas mais vulneráveis a focos provocados pela ação humana (veja quais abaixo).

“Estamos vivendo a maior seca dos últimos 90 anos, e isso repercute na vegetação, nas florestas. Tivemos um aumento nos focos de calor, um indicativo de propensão a ocorrências e propagação de incêndios”, afirmou Marília Melo, secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

De acordo com a gestora, 534 ocorrências foram registradas nas unidades sob responsabilidade do Executivo mineiro em 2021 (a média histórica é de 357 casos).

Militares da Polícia de Meio Ambiente farão rondas para deflagrar a ação dos incendiários, que causam prejuízos à flora e fauna, além de gastos para os cofres públicos. O envolvimento da Polícia Civil se dará por meio de investigações para determinar as causas das ocorrências.

Segundo os bombeiros, a corporação foi acionada 695 vezes em todo o território, entre a meia-noite de sábado (11) e as 23h59 de domingo (12), para atendimentos, todos eles via 193. Incêndio florestal é crime ambiental, com pena de dois a quatros anos de prisão, além de multa.

Ação

A força-tarefa é um reforço ao Plano de Resposta Para Atendimento a Incêndios Florestais em 2021, lançado em julho deste ano e para o qual a Semad e o IEF investiram cerca de R$ 40 milhões nas ações de prevenção e combate.

Entre as medidas adotadas pelo governo estadual estão a contratação de brigadistas, aquisição de equipamentos e a implantação de dez novas Unidades Operacionais (UOP) em unidades de conservação e em bases distribuídas por Minas.

Para o apoio no combate ao fogo, o IEF também reforçou a frota por meio da aquisição de 111 caminhonetes, que se somam à estrutura já existente.

Também foi feita a contratação de oito aviões, além da manutenção do convênio entre o instituto e a PM, que prevê o compartilhamento de aeronaves, com o uso de oito helicópteros e quatro aviões para atividades de monitoramento e transporte de pessoal.

Veja quais unidades de conservação participam da ação:

- Parque Estadual Serra do Ouro Branco

- Parque Estadual Serra do Papagaio

- Parque Estadual Serra do Cabral

- Área de Proteção Ambiental Cochá e Gibão

- Parque Estadual Serra do Rola Moça

- Parque Estadual Biribiri

*Com Lucas Prates

Leia mais:

Período crítico dos incêndios florestais começa esta semana, alerta major Welter Chagas

Alta amplitude térmica e baixa umidade do ar deixam BH com clima de deserto nesta semana