Uma base móvel de Polícia Militar foi atingida por uma árvore, no início da noite deste sábado (21), na região do Barreiro, em Belo Horizonte. O acidente, de acordo com o Corpo de Bombeiros, aconteceu no início na noite, na avenida João Rolla Filho, no bairro Diamante.

Apesar do susto, não houve feridos na ocorrência. Por causa dos galhos caídos, o tráfego na via teve que ser fechado até a retirada da árvore. O passeio também ficou parcialmente destruído pelo tronco.

Segurança

Desde 2017, BH possui 86 bases móveis. Os veículos ficam posicionados em pontos estratégicos de todas as regiões da capital. Segundo a PM, a cada quatro quilômetros a população encontrará uma base, com a presença de dois policiais.

Delas é possível fazer boletim de ocorrência e receber orientações.