Uma árvore de grande porte caiu sobre um ônibus na Avenida do Contorno, altura do número 1.413, no bairro Floresta.

O coletivo da linha 9404 seguia no sentido centro quando foi atingido pela vegetação.

Equipes da Polícia Militar, da BHTrans, da Cemig e do Corpo de Bombeiros estão no local para fazer a retirada do veículo. Ninguém ficou ferido.