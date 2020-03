Uma árvore caiu sobre dois carros e um poste na rua Jornalista Djalma Andrade, no bairro Belvedere, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (17). Os veículos ficaram bastante danificados.

De acordo com Corpo de Bombeiros, chovia no momento do acidente e o local está interditado por causa dos fios de alta tensão que ficaram espalhados pela via. Os militares aguardam a chegada de técnicos da Cemig, que vão desligar a rede para que a árvore seja retirada.