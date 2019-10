A chuva forte que atingiu a Região Metropolitana de Belo Horizonte na tarde desta terça-feira (29) causou muitos estragos.

Em Ibirité, a cabeleireira Adriana Costa chegou do trabalho e encontrou a casa alagada após os galhos de uma árvore cairem sobre o telhado, no bairro Canoas. “O muro que divide minha casa com um condomínio ajudou a segurar a árvore e os galhos quebraram as telhas. O estrago poderia ser bem pior”, conta.

A cabeleira contou que na hora do temporal ela estava trabalhando no salão, que fica no bairro Lago Azul e, por sorte, as duas filhas, de 7 e 15 anos, estavam com ela. Passado o susto, ela disse que só amanhã vai conseguir contabilizar os prejuízos. “As paredes da casa, eletrodomésticos, mesa e cadeiras ficaram molhados, mas o telhado é o que mais me preocupa, porque não vai ficar barato”, conclui.

A queda de uma árvore atingiu o telhado da casa, que fica na rua Zaire

