Uma árvore de grande porte caiu na avenida Olinto Meireles, na região do Barreiro, na manhã desta sexta-feira (28). O trânsito no sentido bairro/Centro teve de ser interditado, de acordo com a BHTrans, provocando lentidão até o cruzamento com a rua São Paulo e nas avenidas Deputado Alvaro Antônio e Sinfrônio Brochado.

O desvio no sentido Barreiro de Cima/Est. Barreiro está sendo feito pelo trajeto Olinto Meireles, Benjamin Dias, Alcindo Vieira, Afonso Vaz de Melo. No sentido Centro, deve-se pegar o viaduto Santa Margarida, depois avenida Tereza Cristina e ruas Padre Machado, Tito Fulgêncio.

Ainda de acordo com a BHTrans, a fiação foi atingida e a Cemig teve de ser acionada.

Acompanhe as informações sobre o trânsito na região no Twitter da BHTrans: