Os motoristas que trafegam na região central de Belo Horizonte no fim da tarde desta sexta-feira (1º) podem enfrentar trechos com bastante lentidão devido a uma árvore de grande porte que caiu e interditou completamente a rua São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, felizmente ninguém ficou ferido com a queda. A região é bastante movimentada e há um ponto de táxi no local. A corporação fará o corte e, em seguida, a retirada da árvore para que a via possa ser liberada.

Segundo a BHTrans, a interdição acontece entre a rua Carijós e a avenida Afonso Pena. O trânsito também precisou ser fechado no acesso da avenida Amazonas para a rua São Paulo. Por conta do ocorrido, o trânsito está sendo desviado para rua Tamóios e, em seguida, pela Afonso Pena.

Para piorar a situação do trânsito na região, um acidente entre um carro e uma moto foi registrado na avenida Afonso Pena, entre as ruas Bahia e Espírito Santo, no sentido rodoviária. Conforme a empresa de trânsito de BH, o trânsito é lento para quem segue nessa direção da avenida.

Outras três árvores desabaram

Após a forte chuva que atingiu a Grande BH, o Corpo de Bombeiros também foi acionado para atender a outras ocorrências de queda de árvores. No bairro Tirol, na região do Barreiro, uma árvore caiu sobre um veículo e está obstruindo a entrada de uma loja na avenida Antônio Eustáquio Piazza. Ninguém ficou ferido.

Já no Nova Gameleira, na região Oeste da capital mineira, uma árvore que estava no passeio desabou dentro de um prédio, ficando apoiada em fios de telefonia na avenida Miguel Moisés. Lá também não há vítimas feridas.

Por fim, uma outra árvore caiu na avenida Ministro Oliveira Salazar, no Santa Mônica, região Norte de BH, próximo à Escola Estadual Arida Franca. Com o acidente, fios de energia elétrica foram arrebentados e caíram próximo a um Posto de Saúde. Felizmente, neste caso também não houve feridos.

Leia mais:

Ocupação Izidora é uma das áreas mais críticas no período chuvoso em BH

Forte chuva leva Defesa Civil a fechar preventivamente as avenidas Tereza Cristina e Vilarinho

Defesa Civil alerta para possibilidade de tempestade severa em BH e Região Metropolitana