Uma árvore de grande porte caiu sobre a rede elétrica na Rua Gonçalves Dias, no Santo Agostinho, região Centro-Sul de BH, na altura do número 2843, na madrugada desta segunda-feira (10).

A BHTrans interrompeu o trânsito no local e ainda não há previsão de liberação do trecho entre a Rua Ouro Preto e a Avenida Barbacena.

📍B Santo Agostinho

⚠️⚠️6h55 Av Barbacena com Rua Gonçalves Dias está fechada devido queda de árvore que atingiu poste.

CEMIG no local. pic.twitter.com/7G1S1Tbd31 — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) January 10, 2022

Segundo a Cemig, devido à complexidade dos serviços, os profissionais trabalharam ao longo de toda a madrugada e continuam atuando no local para providenciar a substituição dos postes danificados e demais reparos necessários.

"A previsão é de que o serviço seja concluído e os clientes atingidos sejam restabelecidos ao longo desta segunda-feira", diz a estatal.

O encarregado de eletricista a serviço da Cemig, Valdir Rodrigues, que está trabalhando no local, conversou com a reportagem do Hoje em Dia e disse que o desligamento da energia ocorreu apenas no quarteirão afetado pela queda da árvore.

"Não temos previsão de quando será restabelecida a energia. Talvez por volta das 14h", afirmou o encaregado.

