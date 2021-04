O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, se reúne na tarde desta quarta-feira (14) com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 para decidir se mantém ou flexibiliza as medidas restritivas de combate à pandemia. Desde 12 de março, a cidade está lojas de rua, shoppings, bares, restaurantes e outros setores fechados para conter a transmissão do coronavírus.

Entidades e associações - como a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e a Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais (ACMinas) - já se posicionaram contra a continuidade das medidas. Eles alegam que as ações têm provocado prejuízos, com a demissão de funcionários.

Mas os profissionais de saúde ainda temem a volta do colapso nas redes SUS e suplementar se houver uma flexibilização na metrópole.

O infectologista, membro do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da PBH, Estevão Urbano, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre o cenário da Covid-19 na capital, nesta quarta-feira (14), às 18h. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.