Mais de 32 mil cestas básicas foram retiradas por famílias de alunos da rede municipal de Belo Horizonte desde terça-feira (31), informou a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC). Isso quer dizer que cerca de 16 mil unidades disponibilizadas não foram retiradas nos dois primeiros dias, já que a Prefeitura planejou a entrega de 24 mil cestas por dia nos supermercados parceiros.

Um dos problemas vivenciados por algumas famílias foi o fato de somente o responsável pela matrícula do aluno ter autorização para entrar no sistema e pegar a cesta. De acordo com uma leitora do Hoje em Dia, alguns pais foram até supermercados na data agendada, mas tiveram de voltar para trás porque não eram exatamente os responsáveis pela matrícula.

A leitora coloca uma questão: muitas vezes o responsável pela matrícula faz parte do grupo de risco à Covid-19 (maior de 60 anos, gestante, pessoa com doença crônica) e não pode sair de casa, conforme recomendações das autoridades médicas.

Para evitar esse problema, segundo a SMASAC, caso o responsável legal tenha algum impedimento para retirada da cesta, poderá fazer uma procuração simples (sem necessidade de comprovação em cartório). Deverá ser levado o documento do responsável legal e da pessoa a quem a procuração foi destinada.

Além dessa questão, outros motivos impediram retiradas de cestas básicas nos primeiros dias. Segundo a secretaria, há famílias que não tiveram tempo ou condições para acessar o sistema, outras que tiveram algum problema no cadastro e aquelas que preferiram não ter o benefício.

As cestas básicas serão entregues até dia 7 de abril e 142 mil famílias estão aptas a receber o benefício. Quem não conseguiu fazer a retirada conforme o agendamento apresentado pela secretaria não perde o benefício e poderá pegar os alimentos posteriormente. Caso a família não retire a cesta no dia e turno indicados no sistema, ela pode ir até a mesma loja indicada entre os dias 8 e 30 de abril para realizar a retirada.

A prefeitura fez a organização de forma escalonada, isso é, de 31 de março a 7 de abril, para que não houvesse aglomeração dentro dos supermercados parceiros. Quem não puder pegar a cesta no dia marcado ou não quiser o benefício não precisa avisar a prefeitura, de acordo com a secretaria. A ação será promovida enquanto houver isolamento social na cidade.

Como pegar a cesta

O responsável legal pela matrícula deve acessar este link para consultar as informações de retirada do produto, como endereço da loja, dia e horário. A consulta ao sistema será feita usando o nome e o CPF do responsável. Caso ele responda por mais de uma criança matriculada, deve informar a data de nascimento da mais nova.

Só é possível retirar a cesta após este procedimento e, na loja designada, o responsável deve, ainda, apresentar RG com CPF (ou outro documento oficial com foto e CPF) e assinar um recibo. Caso o responsável não possa ir à loja, deve fazer uma procuração simples, permitindo a retirada por outra pessoa.

