Com os aplicativos de delivery de alimentos cada mais populares e o menu de tantos estabelecimentos na tela do celular, a apresentação dos pratos é essencial para instigar o cliente a conhecer o empreendimento ou a colocar a compra no carrinho. É por isso que a Nimeri Fotos oferece pacotes incríveis de fotografias gastronômicas.

Administrado pelos sócios Christianne Magalhães e Wilson Carvalho, o estúdio fica em Lagoa Santa, na Grande BH. No entanto, atende restaurantes, lanchonetes, bares, padarias e bistrôs de toda a região. “A divulgação é a alma do negócio. Por isso, contar com uma equipe de profissionais é um investimento", garante a fotógrafa.

Além dos registros para o mercado on-line, em material still - com fundo branco -, as produções também são ideais para utilização em flyers, banners, outdoors e até cardápio físico. Imagens artísticas, explorando o ambiente, é outra proposta interessante no segmento. “Montamos um cenário para contextualizar o espaço e promover uma relação imediata com o freguês”, frisa a gestora.

Na cozinha do chef é possível capturar com a lente o manuseio dos ingredientes e a preparação da receita. Na área de convivência, os móveis e a prataria ganham destaque, assim como a combinação de bebidas com refeição. “Com o enquadramento certo e utilizando as técnicas da fotografia, valorizamos o produto do cliente”, ressalta Christianne Magalhães.

Faturamento

A gestora conta que os resultados são positivos e geram faturamento para os clientes, conforme depoimentos de parceiros. “Após colocar imagens elaboradas no cardápio, um restaurante de Lagoa Santa dobrou o número de pedidos”.

Além disso, a regularidade de postagens, com imagens de qualidade e que aguçam os sentidos do internauta, são apontados por profissionais que trabalham com redes sociais como fundamentais para melhorar o engajamento nessas plataformas.

Christianne Magalhães e Wilson Carvalho trazem na bagagem experiência, profissionalismo e inovação

Investimento

A Nimeri Fotos tem pacotes de serviço a partir de R$ 350. Com cinco anos de história e uma equipe organizada, também realiza cobertura de eventos como casamentos, formaturas e bailes de debutantes.

Em ambientes corporativos, a empresa faz registros de palestras, reuniões e treinamentos. Além dos equipamentos tradicionais, há disponibilidade de drones para a captura de imagens de até 500 metros de altura.

Serviço

Nimeri Fotos

Endereço: Rua Santos Boschi, bairro Joana Darc

Contato: (31) 99628-8390

Instagram: @nimerifotos.com.br