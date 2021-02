A taxa de ocupação dos leitos de terapia intensiva em Belo Horizonte saiu do alerta máximo nesta quinta (4), pela primeira vez neste ano, chegando a 68,4% nesta sexta-feira (5).

Segundo o boletim epidemiológico, a taxa de enfermaria continua no amarelo, com 48,4% de ocupação. Já o número médio de transmissão por infectado permanece em 0,88, no alerta verde. Ou seja, cada cem pessoas infectadas transmitem o vírus a outras 88, em média. Como está abaixo de 1, a estatística se mantém controlada. Esse é um dos menores níveis do fator Rt desde o início da pandemia.

Segundo o informe, 94.451 casos de Covid-19 foram confirmados. Até o momento, 2.369 pessoas morreram vítimas da doença na capital mineira.

No município, 71.437 pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19 com doses da Astrazeneca/Oxford. Nestas primeiras etapas, profissionais de saúde, idosos em asilos e cuidadores estão sendo vacinados.

Com a melhora nos índices de monitoramento da pandemia, o secretário de Planejamento, André Reis, anunciou a ampliação do horário para consumo de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes da capital. A partir deste sábado (6), os clientes poderão fazer o consumo nos estabelecimentos entre 11h às 22h.

Anteriormente, o horário permitido era das 11h às 15h.