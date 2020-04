As mortes confirmadas por Covid-19 cresceram 75% em apenas uma semana na capital. O último balanço, desta terça-feira (28), aponta que 14 pessoas perderam a vida em BH após contrair a infecção. Há uma semana eram oito. A cidade lidera o número de óbitos no Estado.

Só ontem, mais três mortes provocadas pelo novo coronavírus foram comprovadas após exames na metrópole. Em Minas, são 71 óbitos até o momento. Porém, outros 88 ainda estão sob investigação. Já os casos confirmados passam de 1,6 mil, conforme a Secretaria de Estado de Saúde (SES).

A capital, apesar de estar no topo das notificações desde o início da pandemia, é uma das cidades brasileiras com mais medidas restritivas para enfrentar a Covid-19. Somente na última segunda-feira, a metrópole admitiu repensar a abertura do comércio, que está fechado – com exceção de estabelecimentos considerados essenciais – há mais de um mês.

A criação do grupo de trabalho que vai avaliar a reabertura gradual e segura das atividades suspensas em BH está em um decreto, também publicado ontem. As discussões serão lideradas pela Secretaria Municipal de Saúde com a participação de especialistas e de representantes do setor econômico.

O isolamento intermitente, que pode ser adotado, foi apresentado recentemente por pesquisadores da Universidade de Harvard. Ele prevê intercalar os períodos de distanciamento social até o fim da pandemia ou a criação de uma vacina contra a doença, por exemplo.

Segundo Kalil, os estudos do grupo estão previstos para começar a partir de 5 de maio, mas ainda não há data oficial para que os estabelecimentos voltem a funcionar.

Estado

Em Minas, não há subnotificação no número de óbitos por Covid-19. Pelo menos, essa foi a garantia dada pelo secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral. Segundo ele, a pasta acompanha todas as mortes da doença, mesmo que ainda não confirmadas por exames laboratoriais.

“Temos 88 casos de mortes pendentes de resultados que chegaram à secretaria nas últimas horas. Mesmo que somasse os óbitos confirmados com aqueles em investigação, o número não seria alarmante”, afirmou o secretário. Para ele, os mineiros aderiram ao distanciamento social e as medidas de proteção individual, como uso de máscaras.