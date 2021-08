A área onde ocorreu um deslizamento de aterro, durante obra da mineradora Itaminas, em Sarzedo, na Grande BH, nessa segunda-feira (9), foi isolada e receberá determinação da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam) para a paralisação dos trabalhos no local.

De acordo com o órgão, o evento foi caracterizado como acidente ambiental e, por isso, passou por vistoria de técnicos dos Núcleos de Emergência Ambiental (NEA) e de Gestão de Barragens (Nubar), da Feam, já no dia do escorregamento.

Esses especialistas constataram que o deslizamento de terra ocorreu em área de expansão da empresa, ou seja, em local onde estão sendo realizadas obras para construir uma nova planta de beneficiamento. A determinação para suspensão das atividades visa, conforme a Feam, garantir a segurança do terreno e da região ao redor.

"A área do deslizamento está isolada e a Feam determinará a paralisação das obras até que sejam realizados e apresentados estudos comprovando que as intervenções não geram riscos adicionais para a expansão da planta de beneficiamento e para as estruturas do entorno", informou o órgão.

Nessa terça, técnicos da Agência Nacional de Mineração (ANM) e da Feam estiveram no local para iniciar investigações sobre as causas do acidente. As conclusão ainda não foram divulgadas.

Obras serão paralisadas nas dependências da mineradora

Barragens

A Feam também explicou que as barragens B1, B2 e B4 do complexo, localizadas na Mina do Engenho Seco, da Itaminas, apresentavam estabilidade garantida pelo auditor, com auditoria técnica mais recente feita em setembro de 2020.

Além disso, a Feam explicou que, na última fiscalização empenhada pelo órgão, em 6 de julho deste ano, à Itaminas, a empresa estava executando as recomendações propostas pela auditoria, bem como cumpria o cronograma da mesma.

"Destaca-se que na fiscalização realizada pela Feam, nessa segunda-feira (9/8), não foram diagnosticados impactos visuais em nenhuma das barragens do complexo", disse a Feam, em nota.

Também por texto, a Itaminas declarou, na segunda, que o acidente não deixou vítimas ou causou dano ambiental. Além disso, explicou que as barragens "mantêm os níveis de segurança dentro dos padrões exigidos" e que "todas as medidas corretivas estão sendo tomadas".

A reportagem procurou a Fundação Estadual do Meio Ambiente para, novamente, solicitar informações sobre a data de início da validade da determinação de suspensão das atividades no aterro, e aguarda retorno. A Itaminas também foi procurada para explicar, entre outras coisas, se já recebeu e acatou a decisão, mas não atendeu às ligações ou respondeu e-mails.

A Defesa Civil do Estado também foi procurada, mas esclareceu que, em relação à paralisação das obras, é necessário consultar a Feam.

