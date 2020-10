O laudo da perícia sobre a morte da cabeleireira Edisa Soloni, de 20 anos, que perdeu a vida em setembro após ser submetida a dois procedimentos estéticos em Belo Horizonte, apontou perfurações em órgãos como baço e rins. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (21) pela advogada da família da jovem, Camila Félix. A Polícia Civil informou que informações só serão repassadas após a conclusão do inquérito.

Edisa morreu em 12 de setembro

Segundo a advogada, é preciso entender, agora, se o estado dos órgãos contribuiu para o agravamento do quadro de saúde da vítima. "Na causa mortis, é embolia pulmonar, mas (o laudo) traz algumas outras informações, como outras perfurações em órgãos. Temos que saber se essas perfurações contribuíram para que a paciente não retornasse ao estado dela. Ela não foi diagnosticada porque não tinha um médico plantonista no local, só tinha um técnico e um enfermeiro lá", explicou.

Camila Félix aguarda a finalização do inquérito pela Polícia Civil. De acordo com ela, os investigadores ainda precisam ouvir mais testemunhas arroladas no caso e apurar outras informações que foram colhidas.

A família deve entrar na Justiça com um processo cível contra o cirurgião que fez o procedimento em Edisa Soloni. Em 24 de setembro, Camila Félix também pediu ao Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRMMG) a intervenção cautelar do profissional, que continua atendendo normalmente na clínica localizada no bairro São Pedro, região Centro-Sul da capital. "Mas ainda não tivemos retorno sobre a solicitação", disse a advogada.

O CRM e a assessoria de imprensa da clínica onde Edisa fez os procedimentos foram procurados, mas não retornaram até a publicação desta reportagem.

Entenda o caso

A cabeleireira Edisa Soloni passou pelos procedimentos de lipoescultura e enxerto de silicone nos glúteos em 11 de setembro. Ela passou mal dentro da clínica, pouco tempo depois da cirurgia. Uma enfermeira acionou uma ambulância, que levou a jovem para um hospital particular, onde ela morreu no dia seguinte. A causa da morte foi registrada como embolia pulmonar.

Na clínica, a Polícia Civil recolheu documentos e o prontuário médico da paciente. Um perito especializado em cirurgia plástica também esteve no local para verificar se a estrutura da clínica permitia a realização de procedimento de nível moderado. Por meio de nota, o centro médico afirmou que tem alvará para cirurgias de média complexidade.

A Prefeitura de Belo Horizonte, através da Secretaria Municipal de Saúde, informou que a clínica possui Alvará de Autorização Sanitária para realização de cirurgias plásticas e atende aos requisitos legais da legislação. O documento é válido até agosto de 2021.

